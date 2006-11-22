Ющенко встретился с Костенко и Тарасюком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с министром иностранных дел, председателем Народного руха Борисом ТАРАСЮКОМ и председателем Украинской народной партии Юрием КОСТЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве Президента Украины, главной темой разговора были пути объединения патриотическо-демократических сил Украины правого направления, в частности возможного слияния УНП и Народного руха.

Встреча состоялась по просьбе лидеров двух партий.