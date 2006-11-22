Ющенко встретился с Костенко и Тарасюком
17:14, 22 ноября 2006Политика
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Беседа состоялась по просьбе лидеров партий
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с министром иностранных дел, председателем Народного руха Борисом ТАРАСЮКОМ и председателем Украинской народной партии Юрием КОСТЕНКО.
Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве Президента Украины, главной темой разговора были пути объединения патриотическо-демократических сил Украины правого направления, в частности возможного слияния УНП и Народного руха.
Встреча состоялась по просьбе лидеров двух партий.
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