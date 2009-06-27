Ющенко появился на съезде Нашей Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл на VІІ съезд партии «Народный Союз Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, согласно повестке дня съезда, В.ЮЩЕНКО выступит с докладом о текущей политической и социально-экономической ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, съезд проходит в Центре культуры и искусств НТУУ “КПИ” (проспект Победы, 37).