Ющенко появился на съезде Нашей Украины

12:02, 27 июня 2009
Политика
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Президент выступит с докладом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл на VІІ съезд партии «Народный Союз Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, согласно повестке дня съезда, В.ЮЩЕНКО выступит с докладом о текущей политической и социально-экономической ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, съезд проходит в Центре культуры и искусств НТУУ “КПИ” (проспект Победы, 37).

 

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