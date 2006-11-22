Янукович потерял пятый столп демократии

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем обращении, «Семь столпов, которые подпирают небо нашей свободы», опубликованном газетой “День” в День Свободы, перечислил для украинцев «семь столпов демократии». Однако из-за того, что пятый столп загадочно потерялся, их осталось всего шесть.

Первым номером в список столпов демократии премьер объявил Партию Регионов с антикризовыми сотоварищами.

“Мы строим наше будущее на своеобразных геркулесовых столпах, которые подпирают небо нашей свободы. Первым из таких позитивов, или столпов, я назвал бы тот факт, что сегодня все без исключения политические силы Украины исповедуют демократические ценности и содействуют развитию постоянных институтов демократии. Это наиболее прочная и важнейшая основа "неба нашей свободы". Исповедование демократических ценностей свойственно, в частности, политическим партиям, которые составляют основу парламентских фракций, которые образовали большинство в Верховной Раде...”

Среди других столпов украинской демократии премьер перечислил: "сплав демократии с политической стабильностью”, реализацию “важных экономических реформ”.

“Продолжая логический ряд относительно столпов, которые подпирают небо нашей свободы, третьим из них я назвал бы борьбу с коррупцией, которую мы начали решительно и бесповоротно”.

В качестве четвертой опоры ЯНУКОВИЧ вспомнил о “прозрачности управления и обеспечении большей открытости всей деловой инфраструктуры в Украине путем создания надежной правовой системы”.

Где-то потеряв пятую точку опоры, премьер сразу перешел к шестой: “уважение к собственности, ее неприкосновенность”.

Семерка получилась подчеркнуто свободомысленной: “Седьмым столпом нашей свободы, бесспорно, есть свобода слова”.