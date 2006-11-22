Тимошенко выполняет функции Януковича?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО фактически выполняет функции правительства в переговорах с евросообществом о политике углубленного соседства.

Такое мнение высказал народный депутат, руководитель внешнеполитического департамента БЮТ Григорий НЕМЫРЯ, комментируя УНИАН визит Ю.ТИМОШЕКО в Брюссель.

По его убеждению, визит Ю.ТИМОШЕНКО в Брюссель является чрезвычайно успешным. Она встречается с руководителями как Еврокомиссии, так и Европарламента.

Он напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО выступила с программной речью в Центре европейской политики «Останется ли будущее помаранчевым», в которой высказала мнение, что реванш недемократических сил Украины временный, и Украина сможет вернуться к демократическому курсу.

По словам Г.НЕМЫРИ, в эти дни в Европарламенте обсуждается возможность осуществления политики углубленного соседства, и очень важно, что Ю.ТИМОШЕНКО выступила на заседании двух ключевых комитетов, имеющих отношение к выработке этой стратегии, где убедительно доказывала возможность единства демократических сил в Украине.

Г.НЕМЫРЯ считает, что фактически Ю.ТИМОШЕНКО единственная из украинских политиков, кто не празднует годовщину Помаранчевой революции, а настойчиво работает, продолжая убеждать евросообщество быть солидарным с Украиной в ее демократических усилиях.

Поэтому он убежден, что Ю.ТИМОШЕНКО фактически выполняет функцию правительства в углублении сотрудничества с евросообществом.