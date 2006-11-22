От чего зависит успех нового политического проекта

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что новый политический проект может быть успешным, при условии объединения в нем всех молодых, харизматичных политиков.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя вчерашние слова Президента Украины об объединении демократических сил в новом политическом проекте.

В.КАРАСЁВ думает, что предпосылкой создания нового проекта должна быть низовая инициатива людей. „Тогда он будет реальным”, - сказал политолог. По его словам, будут ли эти предпосылки реализованы в полномасштабный демократический проект, зависит от того, какая будет избрана стратегия, технология, этапы построения этого проекта. Его реализация также будет зависеть от того, как низовая инициатива будет соединена с „лидерским пулом”, который будет стоять у истоков этого проекта. „Если к этому проекту будут приобщены такие харизматичные, молодые, энергичные политики, как Юрий ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦКИВ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, то такой проект может олицетворять выход на политическую сцену нового политического поколения. И не в растворенном виде в старых больших политических партиях, где многие из них потерялись, а именно как самостоятельное политическое поколение, которое может сделать вызов старой политической элите, которую общество уже давно переросло”, – отметил политолог.

По его мнению, также очень важным будет, как идейно позиционировать новый политический проект. В.КАРАСЁВ подчеркнул, что это должен быть в общих чертах демократический проект, который объединит в себе и социальную и либеральную составляющую, и левую и правую, и патриотическую, и демократическую идеи. „Это не может быть узкий, нишевый формат”, - отметил политолог. Проект должен объединить в себе все направления решения актуальных для общества задач. „Поэтому важно, чтобы лидерский пул, который формируется под новый политический проект, состоял из знаковых персон, политиков, которые олицетворяют то или иное идейное, идеологическое и политико-экономическое направление. Например, если Ю.ЛУЦЕНКО может ассоциироваться с лево-центристской, социальной и антикоррупционной составляющей политики, А.ЯЦЕНЮК с либерально экономической, В.КИРИЛЕНКО с гуманитарно-патриотической политикой... каждый из них будет магнитом, к которому будут тянуться соответствующие электоральные прослойки общества”, - сказал В.КАРАСЁВ.

Политолог считает, что многое будет зависеть также от того, как будут развиваться отношения сегодняшнего руководства „Нашей Украины” и БЮТ с этим „новым пулом” лидеров.

„Если между ними будет продолжаться конкуренция, то это будет взаимная игра на проигрыш... за этим будет с удовольствием наблюдать антикризисная коалиция и другие политические силы. Если они договорятся о координации действий, а затем и о консолидации на базе общей демократической платформы, тогда этот проект будет иметь право не только на жизнь, и может быть политически успешным, но и обновит и изменит украинскую политику”, – сказал В.КАРАСЁВ.

Как сообщал УНИАН, вчера в интервью трем украинским телеканалам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал, что выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта.