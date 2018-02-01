Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" может быть направлен против украинцев-заробитчан - Вятрович

Вместе с тем он уверен, что этот закон принесет вред прежде всего самой Польше.

Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович считает, что принятый обеими палатами польского парламента закон об Институте национальной памяти, которым предусмотрен запрет идеологии украинских националистов, может быть направлен против украинцев, работающих в Польше.

По словам Вятровича, этот закон "свидетельствует о дальнейшем закреплении политического диктата над историей в Польше, о том, что, к сожалению, говорить о каких-либо политических дискуссиях вокруг трудных вопросов украинско-польского прошлого фактически невозможно", передает "112 Украина".

Он убежден, что закон нанесет ущерб украинско-польским отношениям.

«Кроме того, важно обратить внимание, что еще одной аудиторией, на которую направлен этот закон, являются украинцы, которые сейчас живут и работают в Польше. В обосновании этого закона четко указано, что эти украинцы могут быть с явно опасной бандеровской идеологией, то есть следует ожидать, очевидно, ухудшения ситуации с украинцами-работниками в соседнем государстве», - сказал Вятрович.

По его мнению, Верховная Рада должна принять заявление с оценкой этого законопроекта как "абсолютно недружественного".

"Очевидно, что должны подключиться и представители общественности, понимая, что действительно этот закон наносит очень серьезный ущерб польско-украинскому диалогу, не только историческому, но и в целом", - добавил Вятрович.

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Также он выступил против принятия каких-либо зеркальных симметричных мер со стороны Украины.

"Я очень не хотел бы, чтобы украинский парламент соревновался в глупостях с польскими парламентариями", - сказал Вятрович.

"Каждый раз, когда мы только выходим на какой-то уровень понимания, кажется, подходим к решению каких-то проблем, появляется очередной шаг эскалации с польской стороны, который все разрушает. Я напомню, что еще в начале февраля должна состояться встреча вице-премьеров Розенко и Глинского для решения вопросов о памятниках в Украине и Польше. Не знаю, в какой атмосфере она пройдет и состоится ли вообще, принимая во внимание принятие этого закона", - добавил Вятрович.

"Возможно, какие-то правые радикальные политические силы в Польше получат от этого определенные политические дивиденды, но в целом для Польши как государства, в целом для польского народа этот закон исключительно вредный", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

26 января, после принятия закона Сеймом, в МИД Украины выразили обеспокоенность по поводу принятия этого закона.

Вместе с тем в польском внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что закон об Институте национальной памяти касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот польский закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.