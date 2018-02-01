Мосийчук пригрозил Гужве "судьбой Бузины", а теперь сам жалуется на угрозы

После угроз физической расправы Гужва уехал в Вену и попросил политического убежища.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук пригрозил что, главный редактор издания "Страна.юа" Игорь Гужва может повторить судьбу скандального журналиста Олеся Бузины, убитого в 2015 году.

"Бл**ь, бл**ь, бл**ь! С*ка, и когда же наконец эти прокацпские уроды не смогут бежать из страны и нести ответственность за свои преступления??? Терпение заканчивается и похоже история Бузины имеет шанс на неоднократное повторение! Когда Государство не способно наказывать коллаборационистов и шпионов эту функцию берут на себя неизвестные патриоты! Навеяно бегством Гужвы и ликвидацией Бузины", - написал народный депутат.

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После публикации эмоционального поста нардеп написал еще один, в котором рассказал об угрозах, которые ему поступают от "рускомировцев".

Как сообщал УНИАН, Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища. Он рассказал, что причиной выезда в Австрию стали угрозы физической расправы.

Напомним, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил. По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Андрея Медведько и Дениса Полищука. В декабре 2015 года суды изменили им меры пресечения с содержания под стражей на домашние аресты.