Курочкину предъявят официальное обвинение
Дату назвал Луценко
Официальное обвинение российскому бизнесмену Максиму КУРОЧКИНУ будет предъявлено завтра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.
«Он задержан, и не позднее, чем завтра, ему будет предъявлено обвинение», – сказал он.
Министр сообщил, что завтра суд должен определится с мерой пресечения в отношении М.КУРОЧКИНА.
Министр отметил, что следствие подозревает его в совершении двух преступлений. При этом одно из них, а именно - вымогательство денег с применением силы - было детально задокументировано.
«Я думаю, что завтра на суде будут рассматриваться эти вопросы», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИНА задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского районного суда Киева. На протяжении 48 часов должна быть избрана мера меры пресечения в отношении М.КУРОЧКИНА.
По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.