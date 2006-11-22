Курочкину предъявят официальное обвинение

Официальное обвинение российскому бизнесмену Максиму КУРОЧКИНУ будет предъявлено завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

«Он задержан, и не позднее, чем завтра, ему будет предъявлено обвинение», – сказал он.

Министр сообщил, что завтра суд должен определится с мерой пресечения в отношении М.КУРОЧКИНА.

Министр отметил, что следствие подозревает его в совершении двух преступлений. При этом одно из них, а именно - вымогательство денег с применением силы - было детально задокументировано.

«Я думаю, что завтра на суде будут рассматриваться эти вопросы», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИНА задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского районного суда Киева. На протяжении 48 часов должна быть избрана мера меры пресечения в отношении М.КУРОЧКИНА.

По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.