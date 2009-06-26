МИД получил запрос на агреман относительно нового посла РФ

В Министерство иностранных дел Украины поступил запрос на получение агремана относительно нового посла России в Украине Михаила ЗУРАБОВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ.

"В МИД сегодня поступили документы на назначение нового посла Российской Федерации в Украине", - сказал он.