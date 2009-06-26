Лавринович: у Ющенко есть еще 3 недели, чтобы распустить парламент

До 17 июля решение о досрочном прекращении полномочий парламента можно принимать, и это “на 100% юридически правильно”, сказал в интервью «Главреду» первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он напомнил, что в Конституции Украины есть запрет на назначение досрочных парламентских выборов в период шести последних месяцев полномочий действующего Президента.

“Но ни один законодатель и астролог не скажет точно день, когда закончатся полномочия действующего главы государства”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он напомнил, что парламент определил 17 января 2010 года как дату выборов Президента Украины. При этом А.ЛАВРИНОВИЧ выразил сомнение, что парламент еще будет возвращаться к этому вопросу. По его словам, 17 января будет проведен первый тур выборов. “То есть, до 17 июля решение о досрочном прекращении полномочий парламента можно принимать, это на 100% юридически правильно. Можно ли принимать такое решение в августе? Это уж очень спорно”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, в случае, если не будет победителя в первом туре выборов и через три недели - второй тур, а после этого Центральная избирательная комиссия объявит результаты, будут судебные обжалования, потом подготовка к инаугурации и “все это затянется”.

Как сказал А.ЛАВРИНОВИЧ, поэтому в такой ситуации трудно дать ответ на вопрос, “в какой день закончатся полномочия Президента”, поскольку “они закончатся в тот день, когда новоизбранный Президент вступит в должность”.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что возможность роспуска парламента до 17 июля “сомнений не вызывает никаких, а дальше есть вопрос и могут быть сомнения по поводу того, насколько правомерно решение главы государства”.

На вопрос, может ли стать выход фракции НУ-НС из коалиции поводом для роспуска парламента, А.ЛАВРИНОВИЧ ответил, что “если фракция выйдет и в течение тридцати дней не будет сформирована новая коалиция, то у Президента есть право, которое он имеет и сегодня, чтобы издать указ о досрочных выборах”. При этом он добавил: “Хотя опять же возникает вопрос 17 июля”.

А.ЛАВРИНОВИЧ еще раз подчеркнул, что “у Президента есть право объявлять досрочные парламентские выборы и сейчас”, поскольку “Конституция требует, чтобы коалиция создавалась не только по решению фракций, которые суммарно имеют голосов больше половины конституционного состава Верховной Рады”. “Конституция предусматривает, чтобы в состав коалиции входило поименно не меньше половины конституционного состава парламента. Сегодня реальный состав коалиции составляет двести двенадцать депутатов. То есть двести двадцать шесть не получается никак”, - сказал он.

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ не считает возможным проведение одновременно президентских и парламентских выборов.

По его словам, “после издания указа о досрочном прекращении полномочий парламента в период шестидесяти дней должны проходить внеочередные выборы, а чтобы они прошли одновременно с очередными президентскими, такое решение должно быть принято накануне 17 ноября”. “У меня большие сомнения, что в это время Президент еще будет иметь на это полномочия. Это выходит за логические рамки шести месяцев”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.