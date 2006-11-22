Тимошенко в Брюсселе размазывает Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО рассматривает пребывание Виктора ЯНУКОВИЧА у власти как “временное обострение болезни перед выздоровлением” и заверяет, что “демократические силы вынесли урок со своих ошибок”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время дискуссии на внеочередном заседании Делегации ЕС в Комитете межпарламентского сотрудничества между Украиной и ЕС в Брюсселе.

Выступая на этом заседании, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что пребывание В.ЯНУКОВИЧА у власти «можно рассматривать только как временное обострение болезни перед выздоровлением организма».

В частности, она коснулась политики нынешнего правительства относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

По ее словам, правительство В.ЯНУКОВИЧА искусственно создает препятствия для вступления Украины в ВТО в сроки, которые были определены Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, “осуществляется определенный бартер с силами, которые не заинтересованы в быстром вступлении Украины в ВТО”. Так, с российской стороны нам предлагаются энергоносители, а мы - с украинской стороны - синхронизацию вступления в ВТО с Россией.

Лидер БЮТ заявила, что ее политическая сила решительно выступает против такой политики. “Мы убеждены, что темпы вступления Украины в ВТО должны быть такими, как они были запланированы после прихода к власти демократического Президента и демократических сил”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что вопрос вступления в ВТО будет главным тестом, который должно пройти правительство В.ЯНУКОВИЧА для определения того, двигаемся мы в верном направлении к демократии, или в обратном.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что европейское сообщество поддержит Украину в этот тяжелый период так, как поддержало ее во время Помаранчевой революции.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в Брюссель, где проведет ряд встреч как лидер оппозиции. Вчера состоялась ее встреча с Комиссаром ЕС по внешним отношениям Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, также лидер БЮТ должна встретиться с Верховным представителем ЕС Хавьером СОЛАНОЙ, с председателем группы социалистов Европарламента Мартином ШУЛЬЦОМ и президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.

В ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО выступит в Центре европейской политики (EPC) с докладом: «Украина, останется ли будущее помаранчевым?».