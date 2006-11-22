Гриценко знает, у кого и почему слюна течет

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО называет политическим заказом заявление Главного контрольно-ревизионного управления о бюджетных нарушениях в ведомствах в сфере государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня в ходе расширенного заседания правительства.

«Это заказ тех людей, у которых слюна течет, чтобы получить доступ к ресурсам Минобороны, которых не интересуют социальные вопросы и реформирование Вооруженных Сил», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

При этом он отметил, что до его прихода в ведомство, а именно в 2003-2004 годах, государственные закупки в оборонной сфере проходили вообще без тендерных процедур. «Вместо того чтобы сказать спасибо, они меня клюют, что мы начали проводить тендеры», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в течение последнего месяца КРУ, Генпрокуратура Украины и Счетная палата распространили информацию о многочисленных нарушениях в сфере реализации избыточного имущества руководством Минобороны.

В частности, 10 ноября председатель Главного контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ заявил о нарушениях в системе Министерства обороны Украины.

«Выявлено большое число нарушений, связанных со строительством жилья для военных, хозяйственной деятельностью в военных городках и отчуждением земельных участков», - сказал П.АНДРЕЕВ.

По его словам, исходя из результатов проверки, КРУ намерено предложить правительству Украины создать специальный орган, в функции которого будет входить управление хозяйственной деятельностью Минобороны.

Сегодня на заседании правительства П.АНДРЕЕВ заявил о нарушениях Министерством обороны Украины законодательства о государственных закупках в 2005 году на 73,8 млн. грн.

В частности, он сообщил, что в 2005 году Минобороны заключило госконтракты по оборонному заказу без соблюдения тендерных процедур на общую сумму 73,8 млн. грн.

Кроме того, П.АНДРЕЕВ сообщил, что Минобороны допустило также ряд нарушений в сфере госзакупок при обеспечении отраслевых программ, что привело к незаконному использованию 5,1 млн. грн. бюджетных средств.

П.АНДРЕЕВ также добавил, что в 2005 году Минобороны превысило бюджетные ассигнования по программе утилизации боеприпасов на сумму 20,9 млн. грн.