Эксперты подсчитали стоимость президентской медиа-кампании

Стоимость будущей политической медиа-кампании будет на 30–40% ниже, чем она могла бы быть в некризисное время, отмечает еженедельник «Комментарии:».

«По моему мнению, суммарные бюджеты политических кампаний разных кандидатов будут меньше, чем в 2007 году. Учитывая спад в экономике и общее снижение разных цен, выраженных в валюте (зарплата, услуги), я думаю, что вся кампания будет стоить на 30–40% дешевле, чем она могла бы стоить в привычное, некризисное время», – высказал предположение Алексей ПОГОРЕЛОВ, председатель Украинской ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП).

«Сейчас в штабах занимаются тем, что подсчитывают бюджеты. Ведь еще никто не знает точной даты выборов и сроков президентской кампании (УНИАН: Верховная Рада Украины 23 июня назначила выборы Президента Украины на 17 января 2010 года). Я думаю, что для пятерки кандидатов затраты будут исчисляться несколькими сотнями миллионов долларов. Из них на внешнюю рекламу пойдет, приблизительно, 10–15%, а большую часть средств направят на телевизионную рекламу - как на прямую, так и на размещение заказных материалов», - считает председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

Как отмечает еженедельник, соотношение заработка медиа-носителей, скорее всего, останется на уровне 2007 года: львиная доля достанется телевидению, на втором месте будет пресса. Радио и Интернет, соответственно, окажутся на третьем и четвертом местах.

По мнению аналитиков, доля прессы в будущей политической медиа-кампании может немного увеличиться и составить приблизительно 3,5% от общего количества расходов. Но не столько за счет размещения прямой рекламной информации, сколько за счет «джинсы» или пиар-статей.

"Пресса, по-видимому, единственный канал коммуникации, который пользуется наибольшим доверием людей. Ведь люди исторически привыкли верить газетам, церкви и другим людям из круга своего общения. Кроме того, пресса — это самый эффективный канал распространения информации, требующей некоторого осмысления, к четко очерченным целевым аудиториям. Следовательно, для решения такой непростой задачи, как продвижение того или другого политика, в нынешних условиях просто необходимо серьезное перенесение акцентов в коммуникации с прямой рекламы на пиар», - считает А.ПОГОРЕЛОВ.