Заседание Верховной Рады закрыли

Утреннее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН открыл заседание ВР и сообщил, что на Согласительном совете руководства парламента представители фракции Партии регионов настаивали на том, чтобы сегодня были рассмотрены изменения в государственный бюджет на 2009 год относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы.

По словам В.ЛИТВИНА, он предложил компромиссный вариант, чтобы сегодня проголосовать решение о том, что данный законопроект будет рассмотрен на следующей пленарной неделе. Он отметил, что должна была бы быть создана рабочая группа с участием профильных комитетов ВР и представителей правительства для того, чтобы «найти общие подходы».

Как отметил В.ЛИТВИН, должны были бы быть наработаны источники для покрытия расходов, которые возникнут в связи с принятием такого закона, а без этого данное решение «работать не будет, а будет иметь исключительно пропагандистский характер».

В.ЛИТВИН отметил, что данное предложение не было поддержано фракцией Партии регионов, и консультации будут продолжены.

Депутаты, присутствующие в сессионном зале, стали настаивать на том, чтобы председатель парламента зачитал депутатские запросы. В ответ В.ЛИТВИН отметил, что есть решение Согласительного совета, чтобы сегодняшнее заседание ВР закрыть. По его словам, сегодня планировалось «принять решения по кадровым увольнениям и кадровым назначениям, но в таких условиях, вы прекрасно понимаете, мы работать не можем».

В.ЛИТВИН напомнил, что следующее пленарное заседание ВР состоится 7 июля, а Согласительный совет лидеров фракций - 6 июля.

В сессионном зале было зарегистрировано 299 народных депутатов.