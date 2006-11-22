Березовский рад, что дал денег джину свободы

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что финансовая поддержка украинской «оранжевой революции» была самым лучшим его вложением.

Об этом в разговоре с корреспондентом УНИАН заявил исполнительный директор Фонда общественных свобод Александр ГОЛЬДФАРБ.

«Я на эту тему пару раз разговаривал с Б.БЕРЕЗОВСКИМ, и он считает, что это самое эффективное вложение денег», - сказал А.ГОЛЬДФАРБ.

По словам А.ГОЛЬДФАРБА, для Б.БЕРЕЗОВСКОГО главное заключается в том, что в результате «оранжевой революции» в Украине победила свобода.

«А остальное, что там, может быть, украли пару миллионов, что он не получил признания, как человек, способствовавший победе свободы, – для него это не так важно», - сказал А.ГОЛЬДФАРБ.

«Б.БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что самое главное в том, что помог освободиться вашей прекрасной стране от империи зла», - добавил исполнительный директор Фонда общественных свобод.

По его словам, Б.БЕРЕЗОВСКИЙ немного разочарован тем, что произошло в последующие два года после революции, но удовлетворен тем, что «джин свободы» выпущен из бутылки.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2005 года после обвинений в финансировании Б.БЕРЕЗОВСКИМ президентской избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО, глава государства заявил, что не получал денег от Б.БЕРЕЗОВСКОГО или из каких-либо других иностранных источников. Народные депутаты Давид ЖВАНИЯ и Александр ТРЕТЬЯКОВ, фирмам которых, как утверждал Б.БЕРЕЗОВСКИЙ, были перечислены эти средства, также опровергли эти обвинения.

В апреле 2006 года Б.БЕРЕЗОВСКИЙ обратился в суд с требованием к Д.ЖВАНИИ и А.ТРЕТЬЯКОВУ отчитаться об использовании предоставленных им 22,850 млн. долларов США “на развитие демократии в Украине”.

1 августа 2006 года А.ГОЛЬДФАРБ заявил, что Б.БЕРЕЗОВСКИЙ не владел информацией, куда были потрачены 40 млн. долларов, которые он незадолго до «оранжевой революции» перечислил на счета фирм, принадлежащие лицам из окружения ныне действующего Президента Украины.