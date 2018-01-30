"Кремлевский доклад" должен заставить РФ согласиться на реальную миротворческую миссию на Донбассе - Климкин

Глава МИД Украины подчеркивает, что в РФ должны понять, что российская идея с отправкой телохранителей для обеспечения защиты только для наблюдателей СММ ОБСЕ не имеет смысла.

«Кремлевский доклад» - список приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, должен заставить Российскую Федерацию согласиться на размещение реальной миротворческой миссии на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

По его словам, он поддерживает постоянный контакт со специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, говорил с ним и до последней его встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, и после нее.

«К сожалению, во время встречи (Волкера с Сурковым - УНИАН), не было достигнуто никакого результата, но мы будем последовательно давить с целью имплементации логики дорожной карты (выполнения Минских соглашений - УНИАН), и надеюсь, что последние события, и в том числе с американской стороны, тоже, скажем так в кавычках «помогут» понять, что ее (России) предложения относительно body guards (телохранителей) для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия», - подчеркнул Климкин.

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«Нужно дать СММ спокойно работать и не мешать, и нужно дать миротворцам, но именно реальным миротворцам, взять контроль за ситуацией на оккупированных территориях», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции.

В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.