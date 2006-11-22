Пору заинтриговали взаимоотношения между Морозом и Мельниченко

Гражданская партия “Пора” считает, что необходимо обнародовать информацию об «уровне взаимоотношений» между председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ и бывшим майором Государственной службы охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом в комментарии УНИАН сказал член политсовета Гражданской партии “Пора” Виталий ЗАГАЙНЫЙ.

По словам члена политсовета “Поры”, “очень странно складывается диалог между этими двумя лицами”, в частности, в вопросе, когда эти люди впервые встретились. Он напомнил, что, с одной стороны, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что познакомился с А.МОРОЗОМ до того, как были обнародованы аудио-записи, якобы сделанные им в кабинете бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, в то же время этого лидер СПУ говорит, что впервые встретился с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО уже после обнародования записей.

“Пора” считает, что выяснение этих обстоятельств является “принципиальным вопросом”.

В.ЗАГАЙНЫЙ объяснил, что многие люди склонны думать, что А.МОРОЗ является “неслучайным персонажем” в этой истории и работал над подготовкой “этой операции”.

Он также напомнил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в очередной раз приехав в Украину, заявил о наличии у него очередной порции пленок с записями разговоров политиков. По словам В.ЗАГАЙНОГО, создается впечатление, что «без очередного заявления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО об имеющихся у него записях становится трудно представить украинскую осень». Шутя, он отметил, что партия “Пора” призывает депутатов Верховной Рады принять закон об ограничении количества приема пленок с записями от одного майора СБУ.

По мнению В.ЗАГАЙНОГО, если Н.МЕЛЬНИЧЕНКО имеет действительно важную информацию, он уже давно должен был ее обнародовать в полном объеме. В ином случае, по его словам, это выглядит как очередной пиар-ход. «Его просто используют в политических целях», - сказал член политсовета “Поры”. По его словам, для украинского народа такой вариант не приемлем.

В.ЗАГАЙНЫЙ добавил, что если раньше Н.МЕЛЬНИЧЕНКО играл определенную общественно важную роль, то сейчас он теряет ее и становится элементом технологий пиара.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Н.МЕЛЬНИЧЕНКО прибыл в Украину для дачи показаний парламентской Временной следственной комиссии по расследованию причин гибели журналиста Георгия Гонгадзе.

21 ноября Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил о намерении предоставить сделанные им записи парламентской ВСК. "Я привез, в том числе некоторые записи, в том числе новые материалы... Я привез в Украину материалы и официально хочу их передать временной следственной комиссии", - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он подчеркнул, что у него есть много материалов, подтверждающих, что “бывший Президент Леонид КУЧМА является руководителем преступной группировки, а экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН был инициатором многих преступлений, совершенных этой группировкой".