Янукович на Кабмине рассказал, как нужно расценивать Майдан

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает расценивать события Помаранчевой революции как отправную точку в объединении политических элит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая расширенное заседание правительства.

«Я очень хотел бы, чтобы мы, возвращаясь в те «помаранчевые» часы и дни нашей истории, ощущали, что все больше приближаемся в своих предубеждениях и симпатиях к общему политическому цвету – цвету нашего государственного флага», - сказал он.

При этом он отметил, что революция является точкой отсчета новых взаимоотношений в украинском обществе между властью и гражданином.

Премьер-министр убежден, что понимание этого даст возможность разрабатывать новую стратегию развития государства.

Премьер отметил, что за два года отношения общества к событиям осени 2004 года изменилось, вместе с тем, по его словам, не изменились принципы, которые побудили народ выйти на Майдан.

«Они мечтали о лучшей жизни и лучшей судьбе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что правительство понимает природу тех принципов, с которыми люди выходили на Майдан, поскольку за годы строительства нового Украинского государства многим гражданам пришлось столкнуться с несправедливостью.

«Сегодня мы можем сказать, что с одной стороны эти события разделили общество, а с другой стороны – дали толчок к объединению. Сейчас настал час объединения, и мы ощущаем, что в обществе оно идет», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что очень важно, чтобы эти объединительные процессы происходили на высшем политическом уровне, что неоднократно обсуждалось между участниками антикризисной коалиции.

«Мы также исповедуем демократические ценности и будем все делать, чтобы способствовать развитию постоянных институтов демократий», - отметил премьер.