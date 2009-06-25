Литвин не советует Ющенко пиариться на смерти человека

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не советует политикам «пиариться» на трагедии с гибелью человека в Кировоградской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в эфире Первого национального канала.

В.ЛИТВИН назвал трагедией смерть Валерия Олейника в Кировоградской области. Он выразил соболезнование семье погибшего. Однако, по его убеждению, «нельзя топтаться, в том числе, по семье погибшего и по самому погибшему».

Председатель ВР отметил, что сегодня из этой трагедии пытаются «выжать политические дивиденды, в том числе не удержался от такого искушения и Президент».

Комментируя обращение главы государства, в том числе и к нему, относительно необходимости упразднить депутатскую неприкосновенность, В.ЛИТВИН отметил, что Президент мог бы внести соответствующие предложения в проекте своих конституционных изменений.

Кроме того, В.ЛИТВИН посоветовал Президенту обращаться по этому поводу к фракциям, которые имеют необходимое количество голосов для принятия подобного решения - БЮТ и Партии регионов. «Обращаться к председателю Верховной Рады это все равно, что обращение к небесной канцелярии, поскольку при всем моем желании, а как идею я в этом поддерживаю Президента, для отмены неприкосновенности необходимо вносить изменения в Конституцию», - отметил он. Поэтому спикер подчеркнул, что нужно не играть на трагедии людей, а вносить соответствующие законопроекты.

Председатель парламента отметил, что в трагедии в Кировоградской области, безусловно, разобраться нужно, и дать правдивую информацию обществу о том, что там случилось. Именно поэтому, по словам В.ЛИТВИНА, завтра будет создана соответствующая временная следственная комиссия парламента. Он считает, что нужно определить четкие временные рамки работы этой ВСК.

Как сообщалось, 53-летний Валерий Олейник погиб в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Головановским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Головановского райотдела милиции Михаилом КУЗНЕЧНЫМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области 16 июня.

Сегодня, 25 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил передать дело об убийстве В.Олейника Генеральной прокуратуре.