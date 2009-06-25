Андриевский считает, что Черновецкий зря насиловал Конституционный Суд

Очередные выборы в местные советы состоятся весной 2010 года. Такое убеждение выразил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский в интервью информационному агентству УНИАН.

«Черновецкий даром тратился на толкование срока своих полномочий. Любой абитуриент, который поступает на юрфак, скажет вам, что полномочия, полученные на досрочных выборах, идентичны к тем, которые добывают в борьбе на выборах дежурных. И для этого не нужно было насиловать Конституционный Суд – это ясно как божий день», - заявил политик.

По словам Дмитрия Андриевского, единственный орган, который назначает очередные или внеочередные выборы, это – Верховная Рада Украины.

«Выборы в местные советы прошли в марте 2006 года. Тогда их избирали на четыре года – вот вам дата очередных местных выборов – март 2010 года», - отметил он.

По мнению Дмитрия Андриевского, Верховная Рада должна назначить одновременные очередные выборы на местном уровне по всей территории Украины.

«Во многих городах и селах внеочередные выборы проходят и сейчас – почти еженедельно где-то переизбирают председателей на местах. Недавно прошли выборы в Изюме, Феодосии, Светловодске, Лисичанске, Тернопольской области и в куче поселков. И это понятно: в Украине свыше 12 тысяч местных советов», - отметил оппозиционный депутат.

По его убеждению, ни одна страна мира не имеет возможности постоянно находиться в избирательном процессе.

«Нет таких возможностей у ни одной страны мира – держать постоянно армию членов избирательных комиссий, при этом не иметь власти на местах и еженедельно проводить выборы. Люди же не железные, они устанут и голосовать не пойдут», - сказал Дмитрий Андриевский.

«Кроме финансовой и организационной несостоятельности страны еженедельно ходить на выборы, есть еще и политическая целесообразность – БЮТ, ПР и все другие политические силы здесь будут едины: лучше идти на выборы один раз, чем находиться в безвластии и предвыборной кампании еженедельно», - отметил политик.