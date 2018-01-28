Российский журналист оценил вероятность "Майдана" в России

Телеведущий Евгений Киселев считает, что "очень многое зависит от состояния российской экономики".

В России есть вероятность повторения украинского Майдана и события декабря 2011 года в РФ показали такую возможность.

Об этом заявил журналист и телеведущий Евгений Киселев на чате в "Главреде".

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"В 2011 году никто не предполагал, что в сытой, благополучной и, казалось бы, абсолютно пронизанной конформизмом Москве вдруг вспыхнут политические протесты, и антиправительственные митинги начнут собирать десятки тысяч людей. Другое дело, что протестное движение тогда довольно быстро захлебнулось, в том числе из-за того, что Путин, вернувшись в мае 2012 года на пост президента, начал очень жестко "закручивать гайки" и применять репрессии в отношении наиболее активных оппозиционеров", — напомнил журналист.

Вместе с тем он считает, что это не значит, что ситуация не может повториться.

"Очень многое зависит от состояния российской экономики. Пока ресурс прочности у нее еще есть, но ужесточение санкций в комбинации, допустим, с неожиданным новым падением цен на энергоресурсы может привести к непредсказуемым последствиям. Давайте не будем забывать, что, казалось бы, великий и могучий Советский Союз развалился всего за пять с половиной лет с того момента, как в 1986 году резко пошли вниз цены на нефть", – добавил Киселев.