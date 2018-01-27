Миротворцы на Донбассе: Сурков назвал новую позицию США "конструктивной"

В вопросах гуманитарного характера мнения РФ и США совпадают полностью.

Помощник президента России Владислав Сурков назвал новое предложение США относительно развертывания миссии миротворцев ООН на Донбассе более конструктивным и реализованным, чем раньше.

Такое мнение он высказал после встречи со спецпредставителем США Куртом Волкером, передает "ТАСС".

"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы о развертывании на востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализованным. Во всяком случае, на первый взгляд", - сказал Сурков.

Читайте такжеУ Путина о встрече Волкера и Суркова: "сверка часов" по "зависшему" конфликту на Донбассе

Он отметил, что главным преимуществом предложения является поэтапный план развертывания миссии одновременно с реализацией Минских соглашений.

"Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", - добавил помощник Путина.

Также Курт Волкер вместе с Сурковым обсудили гуманитарные вопросы, среди которых обмен пленными, открытие дополнительных пунктов пропуска, мобильная связь и тому подобное. В Кремле заявляют, что в этих вопросах мнения обеих сторон совпадают.

Ранее в Москве заявляли, что не ожидают результатов от встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.