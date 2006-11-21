Правительство не выполнило ни одного положения Универсала, но...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утверждает, что правительство за сто дней работы не выполнило ни одного положения Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью трем телеканалам, которое сегодня вечером вышло в эфире на Первом Национальном канале, «1+1» и ICTV .

Давая оценку 100 дней правительства, Президент отметил, что основанием к формированию этого правительства можно назвать Универсал национального единства. В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, „если говорить о приоритетах, указанных в универсале, за сто дней я не могу вспомнить какой-то, чтобы о нем можно было отчитываться, глядя в глаза избирателям, партийным коллегам, оппонентам, различным институтам власти”.

В частности, ему, как экономисту, неприемлема правительственная концепция по управлению зерновым рынком. „Это рецидивы, которые приведут к тому, что, в конце концов, продажей зерна на экспорт у нас будет заниматься одна структура, которая будет иметь отношение к кому-то...”, – отметил В.ЮЩЕНКО.

Раскритиковал В.ЮЩЕНКО и то, что закон о Кабинете Министров выписывает сам Кабинет Министров. „Простите, это даже относится к теме морали, это не только юридическая тема. Какое бы мы не имели уникальное правительство, но все-таки ему выписывать закон о себе не достаточно корректно”, - отметил он.

Критика со стороны Президента звучала и относительно газовой политики правительства, и относительно заявлений Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселе о внешнеполитическом курсе в части НАТО, которые не отвечают положениям закона о принципах политики безопасности.

Уделил В.ЮЩЕНКО внимание и работе правительства над принятием государственного бюджета. „Я неоднократно на заседаниях, в том числе у себя в Секретариате, отмечал, что тема бюджета – это не тема министра финансов, свести дебет и кредит. Это тема политики 2007 года, которую формирует Президент, правительство и парламент. В этом нужно искать согласование и увидеть эту политику в приоритетах, акцентах”, - сказал глава государства.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что это все-таки лишь сто дней. “Это только, возможно, команда получила партитуру и начинает настраивать инструменты. Парламент и правительство работают более-менее в унисон”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что хочет вопросы, которые его тревожат в работе нового правительства, „регулировать в зародышевом состоянии, не дав возможность им развиваться в непрогнозируемой тенденции. С этой целью у меня достаточно активный диалог с премьер-министром”.

Также он выразил уверенность, что и правительство, и Верховная Рада, и Секретариат Президента понимают одно, что “мы должны демонстрировать солидарную политику”. „Тогда система власти, независимо от того, о каком институте мы говорим, будет успешной. Если речь идет о перетягивании канатов, в том числе прецедентах по парафированию премьер-министром подписей Президента и все такое, это вещи неприемлемые, они придают этим отношениям такую пикантность, которая не добавляет понимания”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.