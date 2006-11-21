Ющенко призывает не делать трагедии из совершенствования Конституции

Президент выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью трем телеканалам, которое сегодня вечером вышло на Первом Национальном канале, «1+1» и ICTV .

Президент отметил, что «сегодня, я думаю, есть большой экзамен для демократических сил. Потому что то состояние, которое осталось после того, как социалисты отошли к другому лагерю, плюс некоторые политические силы, которые остались вне процесса помаранчевых сил, плюс сами процессы, которые произошли у помаранчевых, говорят о том, что, возможно, стоило разработать, с учетом состоявшихся процессов инициативу консолидации вокруг нового политического проекта демократических сил Украины”.

Отвечая на вопрос, должна ли быть «Наша Украина» в центре этого нового проекта, В.ЮЩЕНКО отметил: «Я желал бы консолидации. Я желал бы, чтобы и «Наша Украина», и другие политические демократические силы поняли, что они должны стать основными игроками демократии. Такими, какими они, кстати, были, такими, какими они, кстати, и есть».

Президент выразил уверенность, что на первом этапе съезда “Народного Союза Наша Украина” как раз и было предложено начать этот процесс. По словам В.ЮЩЕНКО, процесс объединения должен начаться снизу – из первичных организаций партий. В частности, глава государства отметил необходимость проведения первичных выборов руководства партии в низовых оргагнизациях. «И потом уже измененная политическая сила в части своей структуры и лидеров съезжается в Киев, избирает новое руководство партии и новые руководящие органы», - сказал Президент, добавив, что это, возможно, не самый быстрый метод, но он является самым правильным, поскольку возвращает доверие к этой политической силе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что параллельно с этим существует большое желание среди демократических политиков попробовать консолидировать вокруг демократических сил, в том числе «Нашей Украины», другие политические силы. „Я думаю, это может удаться”, – отметил В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, есть ли лидер у этой новой политической силы, В.ЮЩЕНКО отметил, что он есть, но сначала стоит говорить о процедурах, „а утверждение самого лидера состоится на финальной части этого избирательного процесса. И это состоится на съезде. Я знаю, что сегодня существуют очень многие инициативы тех людей, которые не заведены в «Нашу Украину», которые готовы при определенных условиях – демократизация избирательного процесса снизу доверху – готовы войти своей политической силой и еще раз подчеркнуть, что только консолидировавшись, демократические силы могут предстать здоровой, сильной, большой мощной партией и новой силой”.

Ющенко инициирует проведение “круглого стола” о реализации положений Универсала

По словам В.ЮЩЕНКО, если говорить о власти и оппозиции – «мы говорим о двух конструктивных сторонах. Если мы говорим об оппозиции в нынешней редакции, то обязательно 180 градусов – полная противоположность любому слову, которое говорит власть». При этом Президент отметил, что от этого страдает “правда и вся нация”.

Президент убежден, что так быть не должно, и именно поэтому есть необходимость в проведении “круглых столов” по вопросам реализации универсала. «Это одна из тем, над которой я сегодня работаю, нам нужно его (универсал – УНИАН) довести до реализации, потому что есть национальные приоритеты, которые, я убежден, могут объединить и те силы, которые находятся в оппозиции, и те силы, которые находятся сегодня при власти”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Президент выразил сожаление, что до сих пор такой модели не было, и поэтому его цель - побуждать политические силы к консолидации.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Секретариате Президента Украины состоялась церемония подписания Универсала национального единства. Документ подписали от Партии регионов - Виктор ЯНУКОВИЧ, от фракции СПУ - Василий ЦУШКО, от фракции блока «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО подписал универсал с некоторыми замечаниями.

Свои подписи под документом также поставили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ. Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО этот документ не подписала.

Ющенко не нравится, что в газовых вопросах правительство стало непубличным

В частности, отвечая на вопрос о его оценки 100 дней работы правительства, В.ЮЩЕНКО, среди прочего сказал, что ему „не нравятся те вещи, которые происходят вокруг газовой тематики. Мы начинаем терять публичность. Мы не понимаем формулу цены”.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что он до сих пор еще не видел протокола, которым скреплена эта цена. „Я его ожидаю”, - сказал Президент. По его словам, «не получив формулу цены, мы не получаем логики формирования цены в будущем». Если 130 долларов - это политическая цена, тогда ежегодно перед декабрем месяцем будет возникать ситуация, аналогичная нынешней, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Ющенко призывает не делать трагедии из совершенствования Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не делать трагедии из необходимости совершенствования Конституции, и не собирается отменять политическую реформу.

По его словам, ценность номер один, которую нужно сохранить и передавать из года в год, – это демонстрация высокой политической стабильности. „Потому что политическая стабильность – это интеграл культуры, развития нации, в экономическом, демократическом, во всех других аспектах”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент убежден, что нынешняя Конституция такого баланса не обеспечивает. „Она не выписывает мандат стабильности. Это тезис второй, что Конституция нуждается в совершенствовании”, - сказал он.

Он отметил, что изменения 2004 года были компромиссом с целью недопущения противостояния: „Корректно относясь к Конституции, мы, конечно, понимаем, что два года назад Украина стояла перед гражданской войной. Стоял вопрос, или министр даст команду семи тысячам военных стрелять, или не даст, раздав перед этим патроны. Погрузится ли общество в уровень противостояния, который потом придется снимать годами, или нет. Нужно ли достигать политического компромисса, имея в виду, что потом через совершенствование, через диалог мы будем рушить проблемы, которые встали перед нами”.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что полномочия Президента нужно совершенствовать. „Для этого переходного периода они, по моему мнению, требуют большего сбалансирования, особенно в отношениях с правительством. Посмотрите, что происходит в правоохранительных органах. Это первый признак дисбаланса, когда мы видим бездейственную прокуратуру, очень слабый прогресс в судах, процессы, которые происходят в парламенте, в том числе по перетягиванию народных депутатов из одной фракции в другую, формулируя это под другими поводами, конечно. Это является свидетельством того, что раньше у нас уже было. Это рецидивы, которые возвращаются в нашу жизнь и политику, они очень опасные и нездоровые”, - отметил он.

Как пример Президент также предложил посмотреть, что происходит в экономической жизни, когда, по его словам, “предлагается ручное управление миллиардными суммами, когда проблемы компенсации НДС возвращаются как насущные проблемы отношений власти с бизнесом”. Главу государства настораживает, что сегодня идет речь о 4 млрд. просроченных платежей. „В этих вопросах, конечно, не эмоции должны играть роль. Должен быть правовой формат, который регулирует отношение трех институтов”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Ющенко называет главными достижениями революции свободу слова и бизнеса

«Мы действительно получили свободу слова. Возможно, еще не свободу журналиста, но свободу слова. Мы вывели страну из изоляции», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что благодаря Помаранчевой революции Украину “вычеркнули из всех позорных списков” международных организаций, которые, по его словам, ставили целью делать специализированный мониторинг Украины.

Кроме того, по словам Президента, достижением можно называть то, что Украина получила статус страны с рыночной экономикой, как в Европе, так и в Америке.

«Мы начали новый диалог власти с бизнесом, поэтому в бюджет поступило на 54% больше средств, чем это было в предыдущем году. Это не за счет роста экономики, а за счет системных факторов, которые привели к одному результату: власть и бизнес стали подавать друг другу руку», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что возросло количество инвестиций в Украину.

«Если взять первое полугодие, инвестиции в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. И откуда, вы думаете, пришли эти деньги? Это то, что мы называем экономический курс и политическая стабильность. Это то, что мы стали интересны, о нас услышал весь мир”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Правительство за 100 дней работы не выполнило ни одного положения Универсала

Давая оценку 100 дней правительства, Президент отметил, что основанием к формированию этого правительства можно назвать Универсал национального единства. В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, „если говорить о приоритетах, указанных в универсале, за сто дней я не могу вспомнить какой-то, чтобы о нем можно было отчитываться, глядя в глаза избирателям, партийным коллегам, оппонентам, различным институтам власти”.

В частности, ему, как экономисту, неприемлема правительственная концепция по управлению зерновым рынком. „Это рецидивы, которые приведут к тому, что, в конце концов, продажей зерна на экспорт у нас будет заниматься одна структура, которая будет иметь отношение к кому-то...”, – отметил В.ЮЩЕНКО.

Раскритиковал В.ЮЩЕНКО и то, что закон о Кабинете Министров выписывает сам Кабинет Министров. „Простите, это даже относится к теме морали, это не только юридическая тема. Какое бы мы не имели уникальное правительство, но все-таки ему выписывать закон о себе не достаточно корректно”, - отметил он.

Критика со стороны Президента звучала и относительно газовой политики правительства, и относительно заявлений Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселе о внешнеполитическом курсе в части НАТО, которые не отвечают положениям закона о принципах политики безопасности.

Уделил В.ЮЩЕНКО внимание и работе правительства над принятием государственного бюджета. „Я неоднократно на заседаниях, в том числе у себя в Секретариате, отмечал, что тема бюджета – это не тема министра финансов, свести дебет и кредит. Это тема политики 2007 года, которую формирует Президент, правительство и парламент. В этом нужно искать согласование и увидеть эту политику в приоритетах, акцентах”, - сказал глава государства.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что это все-таки лишь сто дней. “Это только, возможно, команда получила партитуру и начинает настраивать инструменты. Парламент и правительство работают более-менее в унисон”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что хочет вопросы, которые его тревожат в работе нового правительства, „регулировать в зародышевом состоянии, не дав возможность им развиваться в непрогнозируемой тенденции. С этой целью у меня достаточно активный диалог с премьер-министром”.

Также он выразил уверенность, что и правительство, и Верховная Рада, и Секретариат Президента понимают одно, что “мы должны демонстрировать солидарную политику”. „Тогда система власти, независимо от того, о каком институте мы говорим, будет успешной. Если речь идет о перетягивании канатов, в том числе прецедентах по парафированию премьер-министром подписей Президента и все такое, это вещи неприемлемые, они придают этим отношениям такую пикантность, которая не добавляет понимания”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.