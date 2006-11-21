Ющенко: нынешняя оппозиция - это обязательно 180 градусов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует проведение “круглого стола” относительно реализации положений Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью трем украинским телеканалам.

По словам В.ЮЩЕНКО, если говорить о власти и оппозиции – «мы говорим о двух конструктивных сторонах. Если мы говорим об оппозиции в нынешней редакции, то обязательно 180 градусов – полная противоположность любому слову, которое говорит власть». При этом Президент отметил, что от этого страдает “правда и вся нация”.

Президент убежден, что так быть не должно, и именно поэтому есть необходимость в проведении “круглых столов” по вопросам реализации универсала. «Это одна из тем, над которой я сегодня работаю, нам нужно его (универсал – УНИАН) довести до реализации, потому что есть национальные приоритеты, которые, я убежден, могут объединить и те силы, которые находятся в оппозиции, и те силы, которые находятся сегодня при власти”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Президент выразил сожаление, что до сих пор такой модели не было, и поэтому его цель - побуждать политические силы к консолидации.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Секретариате Президента Украины состоялась церемония подписания Универсала национального единства. Документ подписали от Партии регионов - Виктор ЯНУКОВИЧ, от фракции СПУ - Василий ЦУШКО, от фракции блока «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО подписал универсал с некоторыми замечаниями.

Свои подписи под документом также поставили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ. Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО этот документ не подписала.