Генпрокуратура провела обыск у первого замминистра юстиции

В кабинете заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА следователи Генпрокуратуры провели обыск.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении Украинской социал-демократической партии (входит в Блок Юлии Тимошенко), “следователи Генеральной прокуратуры сегодня в конце рабочего дня пытались провести незаконную выемку документов в кабинете первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА”.

“Не предъявив постановление об обыске и выемке, - говорится в заявлении, - даже по требованию народных депутатов Украины, они попытались снять винчестер с компьютера и провести обыск в служебном кабинете Евгения КОРНИЙЧУКА по адресу Городецкого, 13, для чего искали понятых”.

В заявлении также отмечается, что указанные мероприятия “проводились, несмотря на постановление Печерского районного суда города Киева, которым еще 22 июня 2009 года были остановлены следственные действия по уголовному делу, касающемуся юридической компании «Магистр и партнеры» (к которой, по данным отдельных СМИ, имеет отношение Е.КОРНИЙЧУК – УНИАН)”.

Пресс-служба УСДП отмечает, что Е.КОРНИЙЧУК сейчас не имеет никакого отношения к юридической фирме «Магистр и партнеры». “Он давно вышел из учредителей и продал свою долю”, - подчеркнули в пресс-службе УСДП.

В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры УНИАН не подтвердили и не опровергли факт обыска в кабинете Е.КОРНИЙЧУКА, сославшись на то, что даже, если такие события имели место, то это - решение следователя, который является “самостоятельной процессуальной фигурой”.