Тимошенко уверена, что найдет $250 миллионов для Газпрома

В июне Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ)1,1 млрд. кубометров газа, и расчет за него с «Газпромом» будет произведен вовремя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я уверена, что мы также успешно за него рассчитаемся», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Украина должна будет заплатить за российский газ, потребленный в июне, 250 млн. долл.

Согласно подписанному 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» долгосрочному контракту на поставку газа украинским потребителям, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

До сих пор Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась за российский газ.