Бывший зам Винского стал советником у Тимошенко

Кабинет министров Украины освободил Владимира РАБОТНЕВА от должности первого заместителя министра транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО.

Таким образом, отметил он, Кабинет министров удовлетворил заявление В.РАБОТНЕВА об отставке.

Замминистра также сообщил, что распоряжением Кабинета министров В.РАБОТНЕВ назначен советником премьер-министра.

При этом В.ШЕВЧЕНКО не смог сказать что-либо конкретное о том, кто на сегодняшний день возглавляет Министерство транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, В. РАБОТНЕВ был назначен первым заместителем министра транспорта и связи Украины 25 марта т. г. До этого назначения он занимал должность заместителя министра транспорта и связи – главы Государственной администрации морского и речного транспорта ("Укрморречфлот").

23 июня Верховная Рада Украины приняла решение об отстранении Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

24 июня на пресс-конференции И.ВИНСКИЙ сказал, что не исключает дальнейших увольнений в министерстве.

«Продолжается процесс политической расправы. Сегодня почти все мои заместители прошли уже определенные процедуры в прокуратуре, СБУ. Оказывается серьезное давление на людей, дошло до того, что даже моих помощников вызывают, чтобы шли на телевидение и говорили всякие гадости… Думаю, политика будет такой, что все люди, которые работают в министерстве честно и которые считаются «людьми Винского», очевидно, будут подданы обструкции», – сказал он.