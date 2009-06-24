Винский собирается стать альтернативой Тимошенко и Януковичу

Экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ намерен формировать свое политическое объединение. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: “Думаю, в ближайшее время вы услышите об организации, которую я буду формировать".

По словам И.ВИНСКОГО, он хочет, чтобы это "была организация, целью которой будет продолжение демократического вектора развития Украины. Потому что есть сегодня угроза этому направлению, она очевидна, я думаю, для всех”. По словам экс-министра, второй позицией, на которую он будет обращать внимание, является обеспечение справедливости в Украине. “Это - моя политическая позиция. Вы знаете, что я социалист по убеждению, и формирование принципов социально справедливого общества – это моя принципиальная позиция. И я буду именно под эти два ключевые месседжа, ключевые позиции приглашать людей формировать демократическую структуру”, - сказал он.

И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что он намерен объединять демократов в Украине для создания альтернативной политической силы. “Я считаю, что сегодня существует абсолютно неотложная необходимость для объединения всех демократов и всех людей, которые проповедуют принципы социальной справедливости. Сегодня они распылены, они не объединены, и моя политическая позиция будет заключаться в том, чтобы этих людей максимально объединить, сконцентрировать, чтобы люди получили сегодня какую-то определенную альтернативу. К сожалению, альтернатива, которая сегодня предлагается в виде ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧА, я думаю, что она является не приемлемой для Украины, и поэтому мы должны искать третий путь”, - сказал он.

По словам экс-министра, новый политический проект он будет формировать с народными депутатами Геннадием ЗАДИРКО и Владимиром КАПЛИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 июня с.г. премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению. Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Г.ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия «Укрпочта» на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы собирался баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг это заявление Ю.ТИМОШЕНКО, а 17 июня заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО «по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также этике отношений между членами Кабинета Министров Украины». Также И.ВИНСКИЙ подал заявление о выходе из партии “Батькивщина”. Он сообщил, что его заявление об отставке с должности министра означает, что он намерен вести активную политическую деятельность.

23 июня Верховная Рада Украины приняла решение об отстранении И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.