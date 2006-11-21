Лавринович: Ющенко будет отвечать перед судом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязан выполнять судебные решения.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАНзаявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, комментируя дело об освобождении Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации.

“Я бы предпочитал избежать персонализации... Но Президент Украины, равно как и любой гражданин на другой должности, должен придерживаться законов Украины и выполнять судебные решения”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

“Понятно, что никаких мероприятий принудительного влияния применяться не может, поскольку статус является статусом. Однако есть достаточно много обстоятельств, которые вынуждают говорить меня о том, что существует пренебрежительное отношение к судебным решениям и нормам права... Это служит недобрую службу Виктору Андреевичу, и упомянутое вами дело – не последнее, в котором он будет ответчиком в суде общей юрисдикции”, - добавил он.

Он отметил, что все акты, которые издавались, на сегодняшний день подсудны административным судам в соответствии с действующим законодательством – о Государственной службе, административном судопроизводстве.

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что согласился бы с тем, что министерство должно инициировать особый порядок ведения дел в отношении лиц, которые назначаются и освобождаются от должностей Верховной Радой, Президентом Украины и Кабинетом министров Украины, чтобы поднять уровень рассмотрения этих дел на высшую ступень административного судопроизводства.

Справка УНИАН. 24 мая этого года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ Президента Украины от 24 мая, восстановив Е.ЖОВТЯКА на должности. В то же время в этот же день, 16 июня, Указом Президента на должность председателя Киевской облгосадминистрации была назначена Вера УЛЬЯНЧЕНКО.