Пренебрежительное отношение к судебным решениям оказывает медвежью услугу Виктору Андреевичу
“...Президент, как и любой гражданин на другой должности, должен выполнять решение суда... Дело Жовтяка не последнее, где он будет ответчиком”... Интервью с Александром Лавриновичем
Новый-старый министр юстиции Александр Лавринович ответил на вопросы УНИАН.Господин министр, Вы во второй раз возвращаетесь на должность. Что изменилось в Министерстве юстиции за время Вашего отсутствия?Изменилась частично структура – появилось еще одно управление, сменились некоторые лица в министерстве, соответственно ситуация по нескольким направлениям функционально поменялась. К сожалению, могу сказать, что не увидел изменений, которые бы свидетельствовали о большом прогрессе...
Ваше отношение к роли Министерства юстиции в условиях конституционной реформы?К сожалению, пока еще никак не определена роль Минюста, в частности и в положении о министерстве. Надеюсь, что в соответствии с конституционными условиями деятельность органов юстиции будет упорядочена.
Сейчас есть необходимость в нормотворческой деятельности по подготовке законопроектов относительно внедрения в жизнь и реализации тех конституционных положений, которые бы изменили форму государственного правления. И мы над этим будем работать. Я начал в этом направлении работать еще в Кабинете Министров (Лавринович занимал должность первого заместителя министра Кабинета министров. – Ред.).
Возможен ли, с Вашей точки зрения, пересмотр конституционной реформы и возвращение к президентско-парламентской республике? Плохо, что о возможности ревизии конституционной реформы в обществе и в журналистских кругах говорят так спокойно. Это спокойное восприятие свидетельствует о том, что Украина живет во времена постоянного кризиса с короткими промежутками перехода от одного кризиса к другому. Мне не нравится такой спокойный подход к тем проблемам, которые несут драматизм всему украинскому обществу.
Какой Вы видите роль министерства в этом процессе?В том, чтобы квалифицированно готовить все предложения, которые принимает Кабинет министров Украины, и обнародовать ту правовую позицию, которая необходима для более полного осознания политиками своих планов и планирования соответствующих шагов.
Какими политиками?
Тех, которые хотят ревизии Конституции Украины. Отмечу – не ее совершенствования, не внесения изменений, которые бы развивали последующий путь Украины от президентской модели к парламентской, а шага назад. Когда страна ходит туда-сюда, то шатание такого государства и такого общества – это гарантированный негатив для всех, кто живет в Украине.
Когда Вы вступали в должность, то говорили, что Вы внепартийный. Означает ли это, что Вы лишены политического влияния со стороны любых политических сил?Лишен влияния...
Когда Вас направляли на эту должность, ставилась ли перед вами программа максимум?Как-то обошлось без этого. В конечном итоге вы бы могли увидеть, что вся моя работа в системе юстиции каждым шагом демонстрировала департийные подходы к происходящему. Будь то 2002 год, 2004-й, или сегодня. Обошлось и сегодня без партийных установок. У меня есть определенные взгляды, я предпринимал определенные шаги работая в парламенте или в министерстве...
Я узнал о своем назначении, находясь за тысячи километров от государства. И когда я приехал, то услышал установку на длинную и плодотворную работу.
Я не могу на сегодняшний день поставить перед собой программу минимум, или программу максимум. Я смотрю на систему юстиции в комплексе, на те ее сегменты, которые являются на сегодня самыми болезненными и нуждаются в немедленной реакции. За те две недели, пока я работаю, я увидел, что существует два таких сегмента. Первый – это сегмент нормотворчества, который затрагивает деятельность Кабинета министров, второй – государственной исполнительной службы. Я могу сказать, что следующий сегмент, который будет нуждаться в пристальном внимании, – это нотариат.
Некоторые изменения необходимы и в системе доступа к нотариальной профессии, определенного контроля за деятельностью нотариусов, перехода к единому нотариату в государстве, соотношение взаимодействия государственного нотариата в системе министерства и независимых органов нотариата. Там есть целый комплекс вопросов, я хочу в первую очередь в совершенстве овладеть всей ситуацией в нюансах, чтобы принять безошибочное решение.
А как изменился кадровый состав министерства? Изменился, конечно. Хотя, к счастью, не очень.
А как Вы оцениваете инициативы вашего предшественника относительно защиты прав ребенка (бывший министр Зварич преподносил эти инициативы как заслугу возглавляемого им министерства)? Я не считаю это серьезной темой для Министерства юстиции. У нас существуют структуры, которые занимаются этим направлением, сегодня очень много других направлений, которые являются приоритетными для Министерства юстиции. Особенно после этого интересного заседания СНБО...
А что Вам не понравилось в СНБО?Когда в государстве работает орган, который рассматривает вопрос и принимает решение, которое состоит из одного пункта: Кабинету министров, двоеточие, дальше сделать то, то и то, – создается впечатление, что правительство – это такой малый ребенок, который не знает точно, куда ходить, что делать и как вести себя. Это аномально в государственном управлении.
За время Вашего отсутствия было осуществлено реформирование Государственной исполнительной службы. Как вы оцениваете этот шаг? И своими действиями, и постановлением Кабинета министров, выданным уже через три дня после моего прихода в министерство, я так красноречиво ответил, что дальше так нельзя. То, что было сделано в мое отсутствие, принесло негативные результаты и нанесло, с моей субъективной точки зрения, вред системе юстиции. Поэтому сейчас это все, я надеюсь, будет оперативно возвращено в то структурное состояние, которое было до 2004 года. Это уже происходит на центральном уровне, и такая же судьба ожидает подавляющее большинство областей Украины.
Министерство юстиции осуществляет представительство государства и его высших должностных лиц, в том числе и Президента Украины, в украинских и международных судебных учреждениях.
Не находите ли Вы, что функцию представительства Президента Украины в судах административной юрисдикции, где Президент Украины выступает ответчиком как субъект властных полномочий в сфере управленческих отношений, должна осуществлять юридическая служба Секретариата Президента Украины?
Это право Президента определять, кто будет осуществлять его представительство. Если он сочтет, что Министерство юстиции может представлять его интересы в судах, то мы будем это делать.
Ваши предшественники на должности министра считали, что дела, в которых оспаривались Указы Президента как акты индивидуального действия (относительно увольнения должностных лиц) не подсудные административным судам. Ваше отношение к этой категории споров?
Все акты, которые выдавались, на сегодняшний день, подсудные административным судам в соответствии с действующим законодательством – о Государственной службе, административном судопроизводстве... Поэтому все остальное – это пылкие пожелания. Я бы согласился с тем, что министерство должно инициировать особенный порядок ведения дел относительно лиц, которые назначаются и освобождаются от должностей Верховной Радой, Президентом Украины и Кабинетом министров Украины, чтобы поднять уровень рассмотрения этих дел на высшую ступень административного судопроизводства.
У всех на слуху дело по освобождению Евгения Жовтяка от должности главы Киевской облгосадминистрации. Президент освободил Жовтяка, суд – восстановил, но решение не выполняется. Можно ли принимать принудительные меры к выполнению этих решений? Я бы предпочел избежать персонализации... Но Президент Украины, равно как и любой гражданин на другой должности, должен придерживаться законов Украины и выполнять судебные решения. Понятно, что никаких мероприятий принудительного влияния проводиться не может, поскольку статус есть статус. Однако есть достаточно много обстоятельств, которые вынуждают меня говорить о том, что существует пренебрежительное отношение к судебным решениям и нормам права... Это оказывает медвежью услугу Виктору Андреевичу, и упомянутое вами дело – не последнее, в котором он будет ответчиком в суде общей юрисдикции.
А как выходить из этой ситуации?Я думаю, что вы через какое-то время увидите цепь определенных действий, и выход сегодня есть.
Вопрос судопроизводства сегодня в Украине, в отличие от других европейских государств, не относится к сфере юстиции. Этим занимается Государственная судебная администрация как отдельный орган исполнительной власти.
Остальное – это судейское самоуправление и чистый процесс. Роль Министерства юстиции – это исключительно предложения к тем проектам законов, которые регулируют деятельность судов или определяют судебный процесс. И это все.
В последнее время Европейским Судом по правам человека принимаются решения, которыми государство Украина признается нарушителем Конвенции о защите прав и основных свобод человека, и чаще всего речь идет о неисполнении судебных решений. Какое Ваше виденье этой проблемы и способов ее решения?Мне кажется, что эта констатация не адекватна ситуации в Украине, поскольку общая ситуация с правами человека в Украине является приблизительно одинаковой на протяжении всех лет. Кардинальных изменений я не вижу, если сравнивать 1995,1998, 2003 или 2006 год.
Беседовала Лана Самохвалова