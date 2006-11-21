В День Свободы Ющенко в Мариинском торжественно примет Януковича
16:42, 21 ноября 2006Политика
1214 0
Ожидается широкий круг гостей
Президент Виктор Ющенко проведет торжественный прием в Мариинском дворце в честь Дня Свободы 22 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба Президента.
На прием приглашены политики, которые были соратниками Ющенко в 2004 году, когда он был еще кандидатом в Президенты, представители Кабинета Министров, в том числе премьер-министр Виктор Янукович, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и общественные деятели.
Как сообщалось, в 2005 году Ющенко учредил День Свободы для утверждения свободы и демократии, воспитания чувства национального достоинства, а также учитывая историческое значение событий осени 2004 года.
Обком со ссылкой на Украинские новости
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter