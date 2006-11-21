В День Свободы Ющенко в Мариинском торжественно примет Януковича

Президент Виктор Ющенко проведет торжественный прием в Мариинском дворце в честь Дня Свободы 22 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Президента.

На прием приглашены политики, которые были соратниками Ющенко в 2004 году, когда он был еще кандидатом в Президенты, представители Кабинета Министров, в том числе премьер-министр Виктор Янукович, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и общественные деятели.

Как сообщалось, в 2005 году Ющенко учредил День Свободы для утверждения свободы и демократии, воспитания чувства национального достоинства, а также учитывая историческое значение событий осени 2004 года.

Обком со ссылкой на Украинские новости