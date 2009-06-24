ПР и БЮТ готовят новую интригу

Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко совместно готовят изменения в закон о выборах Президента Украины и обещают до конца недели зарегистрировать законопроект в Верховной Раде.

Как сообщил газете «Дело» соавтор проекта закона первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция ПР), уже до завтра переговорные группы намерены согласовать все спорные моменты.

В свою очередь представитель фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ, который также входит в переговорную группу, утверждает, что цель изменений - сделать процесс выборов Президента более прозрачным. «Мы отменим открепительные талоны, запретим голосование на дому, приведем в порядок процесс обжалования решений территориальных избиркомов», - объяснил он.

Однако главной интригой совместной работы БЮТ и Партии регионов, отмечает издание, является урегулирование процедуры обжалования результатов выборов в судах. Как намекнул А.ЛАВРИНОВИЧ, главный пункт изменений будет касаться роли Верховного суда Украины, а именно - может быть ограничено влияние ВСУ на избирательный процесс.

Сами разработчики законопроекта отказались раскрывать детали изменений, касающиеся ВСУ. «Есть разные точки зрения на этот вопрос, мы его еще обсуждаем», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ. В свою очередь депутаты-БЮТовцы, близкие к главе ВСУ Василию ОНОПЕНКО, уже оценили законопроект как «недемократичный».

Необходимо также отметить, что после провала совместного внесения изменений в Конституцию сотрудничество юристов от Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко не прекратилось. «Я, как и Андрей ПОРТНОВ, делегированы руководством наших фракций», — объяснил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 23 июня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Харькове заявил, что его политическая сила готовит новый проект закона о выборах Президента Украины.