Тимошенко в Брюсселе расскажет о помаранчевом будущем Украины

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО начала свой первый зарубежный визит как лидер оппозиции в Брюссель.

Как сообщает сайт БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с Комиссаром ЕС по внешним отношениям Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и Верховным представителем ЕС Хавьером СОЛАНОЙ.

В ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО выступит в Центре европейской политики (EPC) с докладом: «Украина, останется ли будущее помаранчевым?».

Ю.ТИМОШЕНКО также выступит и проведет дискуссию на внеочередном заседании делегации ЕС в Комитете межпарламентского сотрудничества между Украиной и ЕС.

Лидер БЮТ встретится с председателем группы социалистов Европарламента Мартином ШУЛЬЦОМ и президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.