Тимошенко в Брюсселе расскажет о помаранчевом будущем Украины
15:45, 21 ноября 2006Политика
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Лидер оппозиции поехала за рубеж
Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО начала свой первый зарубежный визит как лидер оппозиции в Брюссель.
Как сообщает сайт БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с Комиссаром ЕС по внешним отношениям Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и Верховным представителем ЕС Хавьером СОЛАНОЙ.
В ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО выступит в Центре европейской политики (EPC) с докладом: «Украина, останется ли будущее помаранчевым?».
Ю.ТИМОШЕНКО также выступит и проведет дискуссию на внеочередном заседании делегации ЕС в Комитете межпарламентского сотрудничества между Украиной и ЕС.
Лидер БЮТ встретится с председателем группы социалистов Европарламента Мартином ШУЛЬЦОМ и президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.
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