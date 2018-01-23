ПАСЕ призывает создать общую украинско-российскую рабочую группу по вопросам пропавших на Донбассе

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает создать совместную рабочую группу с участием представителей Украины, РФ и Красного креста, которая будет заниматься вопросами пропавших без вести во время войны на востоке Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции «Гуманитарные последствия войны в Украине», которая была подготовлена депутатом Егидиусом Варейкисом (Литва, группа Европейской народной партии). Резолюция была проголосована сегодня в рамках зимней сессии ПАСЕ. "За" проголосовало 56 депутатов, "против" - ноль,

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«Ассамблея призывает все стороны войны обеспечить защиту гражданских лиц и их полный доступ к основным услугам; освободить и обменять всех пленных и людей, задержанных во время войны; предоставить семьям пропавших без вести необходимую помощь; создать совместную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами пропавших без вести и обеспечить ее эффективное функционирование, включая представителей Украины, РФ, Международного комитета Красного креста, принять незамедлительные меры, чтобы обозначить территории с взрывными устройствами и организовать специальную операцию для их удаления, открыть новые пункты пересечения, в частности, контрольный пункт в Золотом Луганской области», - говорится в резолюции.

По данным Международного комитета Красного креста, около 1500 человек пропали без вести с начала войны и более чем 650 случаев остаются нераскрытыми.

В ПАСЕ выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Украине, которая является следствием войны на востоке страны и аннексии Крыма Российской Федерацией.

«Более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Вооруженный конфликт унес жизни более 10 тысяч человек. Количество людей, которые получили ранения, достигает более 24 тысяч. В дополнение, более чем 1,6 млн человек стали внутренне перемещенными лицами и почти 500 тыс. ищут убежища в других странах, большинство – в России. Ассамблея призывает страны-члены активизировать свое политическое сотрудничество, чтобы положить конец этому конфликту и страданиям гражданского населения», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, Генсек Совета Европы считает аннексию Крыма и агрессию на Донбассе достаточными причинами для лишения РФ членства.