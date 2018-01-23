В среду на сессии ПАСЕ изберут нового комиссара Совета Европы по правам человека - Геращенко

В среду в Страсбурге на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет избран новый комиссара Совета Европы по правам человека.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, находясь на сессии в ПАСЕ.

«Сегодня состоялся первый тур выборов Комиссара СЕ по правам человека. За пост боролись министр юстиции Словении (Горан Клеменчич), представитель Франции (Пьер-Ив Ле Борн) и Дуня Миятович, которая долго была представителем ОБСЕ по вопросам свободы слова. Украинская делегация встречалась и провела подробные дискуссии со всеми кандидатами», - сообщила Геращенко.

По её словам, во второй тур вышли представитель Франции Пьер-Ив Ле Борн и бывший представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.

«Завтра - второй тур и будет определен новый Комиссара СЕ по правам человека», - сообщила Геращенко.

Как известно, сейчас должность комиссара СЕ по правам человека занимает Нилс Мужниекс.