В 2017 году существенно упал уровень доверия к Луценко, Авакову, Турчинову и Парубию – опрос

В прошлом году уровень недоверия населения к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко существенно ухудшился - на 32% по сравнению с 2016 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Бекешкина отметила, что в Украине нет ни одного политика с положительным балансом «доверия-недоверия», и по сравнению с прошлым годом уровень недоверия даже усилился.

По данным исследования, наибольший минусовый баланс «доверия-недоверия» в 2017 году у лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка - 81%, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова - 75,4%, министра внутренних дел Арсена Авакова - 75,3 %, генпрокурора Луценко - 74,9%, председателя Верховной Рады Андрея Парубия - 72,1%, лидера общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктора Медведчука - 70,3%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 67%, лидера «правого сектора» Дмитрия Яроша - 61,9%, председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового - 60,9%, Лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили - 57,7%, сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко - 58,3%, премьер-министра Владимира Гройсмана - 56,2%, Киевского городского председателя Виталия Кличко - 51,5%.

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Бекешкина отметила, что «уровень доверия к государственным и негосударственным руководителям очень низкий». По ее словам, на вопрос, нужны ли Украине новые политические лидеры, утвердительно отвечает абсолютное большинство (66,7%), но в то же время респонденты не могут назвать таких лидеров.

Также Бекешкина отметила, что неплохо выглядят на этом фоне общественные деятели - у Святослава Вакарчука баланс «доверия-недоверия» тоже отрицательный, но это показатель на уровне «минус» 5%. «Это 37%, которые ему доверяют. У Владимира Зеленского тоже неплохой баланс, правда, «минус», но «минус» 11%, и ему доверяет 33%», - рассказала она.

«Что касается каких-то позитивных изменений, то лучше выглядит Национальное антикоррупционное бюро Украины - это единственная государственная инстанция, в которой на 17% улучшился баланс доверия-недоверия», - сказала Бекешкина.

По ее словам, хотя и здесь преобладает недоверие - «минус» 12%, но если сравнить с прокуратурой - «минус» 74%, то существенное преимущество в плане доверия к институту на стороне НАБУ.

Бекешкина сообщила, что «по-прежнему доверяют, прежде всего, негосударственным институтам, волонтерским, общественным организациям, церкви, а из государственных - единственная организация, которой явно доверяют - это армия».

По данным исследования, минусовый баланс доверия-недоверия в 2017 году у президента Украины - 59,6%, по сравнению с 2016 годом этот баланс снизился на 14,4%. У Верховной Рады Украины минусовый баланс на уровне 76%, по сравнению с 2016 годом этот баланс снизился на 6,8%, у правительства Украины «минус» 65,1% и 10,5% соответственно.

Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.