В ПАСЕ идет кампания за возвращение России в состав Ассамблеи - Арьев

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проходит кампания за возвращение делегации Российской Федерации в состав Ассамблеи.

Читайте такжеУкраинская делегация в ПАСЕ не даст забыть о преступлениях оккупантов в Крыму и на Донбассе – ГеращенкоОб этом заявил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

По словам Арьева, украинская делегация задаст вопрос, в каком статусе на сегодняшнем заседании аd hoc комитета ПАСЕ находятся российские чиновники.

«Мы задавали вопрос, что человек, который под санкциями (председатель комитета Совета федерации России по международным делам Константин Косачев), не может участвовать, но в данном случае, Ассамблея считает, что тот, кого Россия прислала, то и будет. Мы будем сегодня ставить этот вопрос на комитете аd hoc: собственно, в каком статусе приехали россияне, поскольку четко утвержден состав аd hoc комитета, он не предусматривает, что членами будут те, кто не являются представителями национальной делегации. Делегации России сегодня де-факто и де-юре нет», - сказал Арьев.

По его словам, голландская делегация потребует, чтобы одной из тем была аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и отказ РФ сотрудничать со следственной группой, расследующей дело, касающееся сбитого самолета MH17.

«Я уже видел письмо председателя голландской делегации, который требует, чтобы в том числе в этом аd hoc комитете одной из тем была аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и отказ РФ сотрудничать со следственной группой, расследующей инцидент со сбитым самолетом MH17», - заявил Арьев.

По словам Арьева, в ПАСЕ идет кампания за возвращение России в состав Ассамблеи.

«Есть регламент, 2 года! Затем рассматривается вопрос об исключении страны. Получается, что это может быть в конце этого года. Этого здесь никто не хочет, идет кампания за то, чтобы не допустить выхода России. Но в таком случае можно сказать, что здесь борются не за ценности, а за деньги», - заявил Арьев.