Почему Буш не примет Януковича: версия американского посла

Встреча премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во время визита в США с американским президентом Джорджем БУШЕМ не запланирована, сообщил газете «Дело» посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ будет в США решать хозяйственные вопросы с вице-президентом США Диком ЧЕЙНИ. «Премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ не хватит статуса, чтобы во время своего визита в США встретиться с президентом БУШЕМ. Согласно сложившейся традиции, премьер-министров различных стран принимает именно вице-президент США», - цитирует слова посла издание.

«Чиновников в Вашингтоне, в первую очередь, будут интересовать успехи Украины в подготовке ко вступлению в ВТО», - сказал У.ТЕЙЛОР. Посол подчеркнул, что американцы обеспокоены введением Украиной ограничений на экспорт зерна, и если эта проблема так и не решится до декабря, ей будет уделено особое внимание. Предполагается, что во время встречи с Д.ЧЕЙНИ будет затронут вопрос разработки шельфа Черного моря, чему американский вице-президент уделяет особое внимание. Американцы не оставят в стороне тему перспективы Украины по вступлению в НАТО, относительно которой у премьера есть свое мнение, немного отличающееся от мнения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, отметил У.ТЕЙЛОР.

Газета напоминает, что 13 ноября В.ЮЩЕНКО издал указ, определяющий некоторые вопросы дальнейшего развития украинско-американских отношений в связи с рабочим визитом премьер-министра в США. Его цель - разработать единую консолидированную позицию Президента и Кабмина. Глава государства поручил правительству до 22 ноября подать ему на утверждение проект директив делегации Украины в ходе рабочего визита премьера. «Служба премьер-министра Украины пока никак не отреагировала на этот указ», - сказала «Делу» пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Издание отмечает, что пока не известно, будет ли В.ЯНУКОВИЧ полностью придерживаться рекомендаций Президента относительно повестки дня визита в США, тем более что повестку готовит аппарат премьера. «Этим визитом занимается аппарат премьера», - сообщили «Делу» в МИД Украины. Ранее министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК в эфире одного из телеканалов заявлял, что его министерство занимается подготовкой визита премьера В.ЯНУКОВИЧА в США.

По предварительным данным, визит состоится 3-7 декабря