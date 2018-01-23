Санкции США ограничивают продажу продукции Microsoft сотням российских компаний – Reuters

Два официальных российских дистрибьютора корпорации Microsoft ввели новые ограничения на продажу программных продуктов корпорации для более 200 фирм в России после очередного раунда санкций США против Москвы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дистрибьюторов.

По данным агентства, один из дистрибьюторов Microsoft, российская компания Merlion, потребовала от внесенных в санкционный список покупателей лицензий Microsoft оплаты в сжатые сроки продукции и в некоторых случаях – аванса. Другой дистрибутор, компания RRC, сообщила клиентам, что к заказчикам из списка санкций США "вводятся серьезные ограничения на размещение и оплату заказов", передает Reuters.

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«Microsoft твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, который призван обеспечить их соблюдение нашими партнерами», – заявил агентству представитель компании Microsoft.

Оба дистрибьютора, как передает Reuters, прибегли к ограничениям из-за новых правил, которые вытекают из принятого в августе прошлого пакета санкций США за аннексию Россией Крыма и российских кибератак.