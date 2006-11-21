Морозу во Львове задают неудобные вопросы

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отмечает, что гарантирует объективное рассмотрение в парламенте вопроса о статусе воинов ОУН-УПА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в ходе рабочей поездки во Львов на встрече с представителями органов местного самоуправления.

«Есть много правовых, политических, исторических вопросов, которые необходимо объективно рассмотреть», - добавил он.

Касаясь темы Голодомора в Украине 1932-33 гг., А.МОРОЗ, сославшись на историю своего родного села, отметил, что для него «это был геноцид». Он заверил, что Верховная Рада Украины рассмотрит соответствующий законопроект, и «будет принято справедливое решение».

Председатель Верховной Рады также проинформировал участников встречи, что он будет инициировать изменения к избирательному закону, которыми предлагается совместить пропорциональную систему выборов с мажоритарным представительством. Таким образом, отметил А.МОРОЗ, будет обеспечено представительство соответствующих общин и состоится голосование за политические партии.

А.МОРОЗ проанализировал текущую политическую ситуацию в государстве, уделив особое внимание необходимости завершения политической реформы в части местного самоуправления. «Я убежден, что нам надо двигаться дальше по этому пути», - заявил он. По словам А.МОРОЗА, завершение политической реформы позволит местным органам власти в полном объеме выполнять свои представительские функции. «Если мы не предпримем этого шага, то все разговоры о европейском выборе останутся болтовней», - сказал А.МОРОЗ. Председатель Верховной Рады обратился к представителям органов местного самоуправления с просьбой рассказывать людям о том, что «мы хотим децентрализовать власть».

А.МОРОЗ также отметил, что «мы не должны допустить доминирования одной политической силы». Он подчеркнул, что каждая политическая сила должна реализовать свой потенциал в системе организации власти.