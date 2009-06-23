Партия регионов требует отставки Вакарчука

Фракция Партии регионов требует отставки Ивана ВАКАРЧУКА с должности министра образования и науки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады народный депутат от Партии регионов Дмитрий ТАБАЧНИК.

По его словам, представители фракции Партии регионов внесли в парламент соответствующий проект постановления.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что И.ВАКАРЧУК «вообще не имеет морального права быть членом правительства», поскольку, находясь в правительстве, «он в нарушение действующего законодательства демонстративно полтора года не объявляет конкурс на должность ректора Львовского университета». Депутат выразил убеждение, что это делается с целью сохранения «за собой на случай увольнения» данной должности.

«Такой человек не имеет права руководить образованием, калечить доли будущих поколений», - отметил Д.ТАБАЧНИК и добавил: «Сегодня мы вносим постановление об отставке министра образования – непрофессионала ВАКАРЧУКА».

Д.ТАБАЧНИК негативно оценил практику проведения внешнего независимого оценивания знаний. По его словам, тестирование в апреле-мае, еще до окончания учебного года, превращает работу учителей в «сплошное безумие, учитывая, что в школе существуют еще и другие классы, кроме выпускного».

Также Д.ТАБАЧНИК обвинил И.ВАКАРЧУКА в нарушении Конституции и законодательства Украины в части права университетов самостоятельно избирать форму отбора студентов. «Это не просто непрофессионализм, это преступление, и мы должны дать ему оценку немедленно», - подчеркнул он.