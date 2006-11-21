Максим Курочкин обнаружился в киевском СИЗО

Приехавший в понедельник, 20 ноября в Украину и задержанный украинскими правоохранителями российский бизнесмен Максим Курочкин в настоящий момент находится в следственном изоляторе Киева, где он может пробыть еще трое суток.

«Он в СИЗО киевском», – сообщил консул России в Украине Борис Зубков, комментируя сообщение украинских СМИ об исчезновении Курочкина после задержания.

«Никуда он не пропал. Нас главное следственное Управление МВД Украины в Киеве информировало, что он задержан и содержится. Все в рамках закона», – добавил консул.

По словам Зубкова, Курочкин может находиться в СИЗО трое суток до решения суда об избрании меры пресечения.

«Пока задержание предварительное, дальнейшее содержание под стражей – по решению суда», – сообщил консул.

Напомним, что российский бизнесмен, бывший руководитель украинской общественной организации «Российского клуб» 20 ноября был задержан в киевском аэропорту. После победы «оранжевой» революции Курочкин был объявлен в международный розыск по обвинению в вымогательстве.

Обком со ссылкой на Корреспондент