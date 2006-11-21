Президент уволил начальника Донецкого облуправления СБУ

Текст указа - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим вчерашним указом освободил Александра ПЕТРУЛЕВИЧА от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области. Текст указа размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, указом Президента от 15 ноября Александр СКИПАЛЬСКИЙ назначен заместителем главы СБУ – начальником Управления СБУ в Донецкой области.

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