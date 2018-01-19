Парламент и правительство должны ускорить реформу сержантского корпуса по стандартам НАТО - нардеп

Парламент и правительство должны ускорить принятие решений, необходимых для реформы сержантского корпуса. Об этом сообщила председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Украины Ирина Фриз на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Еще в период “горячей фазы” войны на Донбассе было понятно: подготовка и личные качества командиров подразделений обуславливает качество выполнения заданий, уровень дисциплины, что имело соответствующее влияние на количество потерь в самих подразделениях. В начале 2000-х, еще задолго до начала войны, в учебном центре Десна висели плакаты “Сержант – основа Вооруженных Сил”. Но на самом деле это было лишь лозунгом", - написала Фриз.

"Сегодня реформа сержантского корпуса согласно стандартам НАТО – это насущная необходимость, которая позволит создать в войсках боевую основу, которая будет передавать опыт и аккумулировать практические знания управления на уровне отделение – взвод. Смысл заключается в том, что если военнослужащий принял решение строить карьеру как офицер, то он будет двигаться по вертикали с получением следующего офицерского звания и увеличением денежного обеспечения, а, если останется в сержантском корпусе, то будет продвигаться по горизонтали с получением материального поощрения в зависимости от квалификации и выслуги, которое сопоставимо с младшими офицерами. Именно поэтому, рост денежного обеспечения является ключевым мотивационным фактором движения по сержантськой горизонтали в вооруженных силах. В идеале реформа должна привести к тому, что квалифицированный и опытный сержант, как в армиях НАТО, будет получать денежные выплаты на уровне майора", - говорится в сообщении нардепа.

"Результатом реформы должно стать повышение качества кадров, предотвращение увольнения опытных кадров сержантского состава и экономия средств, которые нужно будет тратить на подготовку нового квалифицированного сержанта в случае увольнения из-за финансовых причин. Согласно расчетам, полный курс переобучения сержантов, подпадающих под риск увольнения (расторжения контракта) стоит в 3,75 раз дороже за поднятие денежного обеспечения и соответствующего их поощрения к продолжению службы", - написала Фриз.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАТО объяснили, чего должна достичь Украина перед переходом к стандартам Альянса.