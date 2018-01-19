Порошенко предлагает Грузии включить вопросы Южной Осетии и Абхазии в механизм совершенствования санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе в рамках его официального визита в Киев, предложил включить вопросы оккупированных российскими войсками Южной Осетии и Абхазии в механизм совершенствования санкций против РФ.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко заметил, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизма санкций против России и грузинская сторона может к ней присоединиться.

«Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», - сказал Порошенко.

Кроме того собеседники во время встречи подчеркнули важность имплементации подписанной в ходе государственного визита президента Украины в Грузию в июле 2017 года Декларации об установлении стратегического партнерства между двумя государствами.

Была подчеркнута взаимная заинтересованность в углублении межпарламентских связей между двумя странами. В частности, речь шла о тесной координации позиций в рамках международных парламентских ассамблей, прежде всего в ПАСЕ, и международных организаций.

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Собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Порошенко выразил благодарность грузинской стороне за предоставление возможности для прохождения курса реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО, а также членов их семей.

В свою очередь спикер парламента Грузии Кобахидзе отметил, что грузинская делегация, которая посещает Украину, очень репрезентативная.

«Такой высокий уровень демонстрирует наш особый интерес к сотрудничеству между Украиной и Грузией», - подчеркнул он и добавил: «Украина и Грузия демонстрируют хорошую динамику в двустороннем сотрудничестве. И мы убеждены, что мы имеем широкие перспективы для углубления наших отношений, в частности, политического и экономического сотрудничества».

Собеседники также обсудили вопросы совместного празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией, которое будет отмечаться 4 июля 2018 года.