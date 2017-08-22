Порошенко заявляет об ужасной ситуации на всех оккупированных Россией территориях
Оккупация Российской Федерацией еще ни одну территорию не привела к процветанию.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет об ужасной ситуации на всех оккупированных Россией территориях, в частности, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и части Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке.
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«Оккупация Российской Федерацией еще ни одну территорию не привела к процветанию. Возьмите, хоть Абхазию, хоть (Южную) Осетию, сейчас оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, Приднестровье - ситуация ужасная хоть с гуманитарной, хоть с социальной, хоть с экономической точки зрения», - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что намерен в следующем месяце презентовать на Генассамблее ООН идею относительно введения миротворческой миссии на Донбасс.