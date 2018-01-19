В Верховной Раде предлагают привлечь облсоветы к контролю за средствами на ремонт дорог

Использование средств территориальных дорожных фондов следует согласовывать с органами местного самоуправления.

С такой инициативой в Верховной Раде выступают представители УКРОПа.

В частности, народные депутаты от «Украинского объединения патриотов» Александр Шевченко, Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Александр Дубинин, Виталий Куприй, Валентин Дидыч, Виктор Шевченко подготовили соответствующий законопроект № 7476-1 «О внесении изменений в статью 103-1 Бюджетного кодекса Украины относительно согласования использования средств территориальных дорожных фондов органами местного самоуправления». Их также поддержали нардепы Игорь Гузь, Юрий Савчук и Александр Дехтярчук.

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«Законопроект имеет целью обеспечение реальной децентрализации полномочий по управлению автомобильными дорогами общегосударственного пользования местного значения путем предусмотрения согласования использования территориальных дорожных фондов органами местного самоуправления», – пояснили в УКРОПе.

Как отметили авторы документа, с 1 января 2018 года полномочия по управлению автомобильными дорогами общего пользования местного значения отнесены в ведение областных государственных администраций. ОГА обязаны согласовывать перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автодорог местного значения, а также улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах с Укравтодором и комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Однако в действующем законодательстве отсутствует требование о согласовании таких объектов с органами местного самоуправления, в частности с Верховной Радой АР Крым, Киевским городским и областными советами.

«Это ставит под угрозу взятый государством курс на децентрализацию, который предусматривает расширение полномочий органов местного самоуправления и, в частности, переподчинение дорог местного значения местным органам власти», – убеждены в УКРОПе.

В то же время депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект № 7475-1 «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины» относительно согласования использования средств территориальных дорожных фондов органами местного самоуправления».

Документ предусматривает дополнение действующего законодательства нормой, согласно которой перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автодорог местного значения, а также улиц и дорог коммунальной собственности должны согласовываться с Верховной Радой АР Крым, областными советами, Киевским и Севастопольским городским советами.