Киевская областная прокуратура действует в рамках закона в отношении мэра Ирпеня - решение суда

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) признала действия прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова отношении мэра Ирпеня Владимира Карплюка правомерными. Об этом сообщает КДКП на своей странице в соцсети.

Напомним, Владимир Карплюк, на которого, по состоянию на сегодня открыто 16 уголовных производств, пожаловался в комиссию прокуроров на работу прокурора Киевской области. Девять жалоб за подписью Ирпенского мэра, его заместителей и защитников о нарушении уголовного процессуального законодательства, и нарушения прокурорской этики были рассмотрены комиссией. По сообщению КДКП, нарушения в действиях прокурора Киевской области отсутствуют, поэтому 17 января, дисциплинарное производство в отношении Дмитрия Чибисова в связи с отсутствием в его действиях состава проступка было закрыто.

20 декабря 2017 Д.Чибисов публично объявил вторую подозрение Владимиру Карплюка в ряде тяжких и особо тяжких преступлений прямо в зале заседаний квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры. Дмитрий Чибисов заявил "Я хотел показать, чтобы все видели, как проводятся следственные действия с этим лицом. Провести их в нормальном русле невозможно. Чиновник (Владимир Карплюк) затягивает следствие, не появляется на определенное время, отказывается предоставлять объяснения, долго не отвечает на телефонные вызовы ", - пояснил тогда свою позицию прокурор.

Прокуратура обвиняет ирпенского мэра в том, что он создал преступную организацию. Мэра Ирпеня и его заместителей также обвиняют в злоупотреблении служебным положением, а также присвоении, растрате имущества по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в составе преступной организации), ст. 28, ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 366 (служебный подлог, совершенное в составе преступной организации) УК Украины. По данным ведомства, преступная организация совершила тяжкие и особо тяжкие преступления с целью хищения бюджетных средств и земель на территории города Ирпеня, что составляет десятки миллионов гривен убытков. Подозрения получили также члены команды Владимира Карплюка соратники по партии "Новые лица" - заместители Дмитрий Христюк и Лидия Михальченко.

Первое подозрение Владимиру Карплюка касалась нарушения им во времена его бизнес-деятельности правил безопасности на строительстве, из-за чего погиб один человек, а вторая получила тяжелые травмы.

После вручения подозрения Ирпенском городском голове работники коммунальных предприятий и депутаты партии "Новые лица" провели ряд мероприятий под прокуратурой, не отличались вообще ни численностью, ни эмоциональностью, что было расценено прокуратурой как давление на следствие. По факту открыто уголовное внедрения по статье 343 УК Украина.

Сейчас сам Владимир Карплюк после объявления ему подозрения в зале заседаний, ночью выехал в Польшу, где он бизнес и недвижимость. Накануне этим событиям ним было продано дом в г.. Буча в котором он проживал более 5 лет.

В ближайшее время суд должен избрать Карплюка мера пресечения, в целом ему грозит до 12 лет лишения свободы.