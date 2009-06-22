«Религиозная тематика в светских СМИ: проблемы и перспективы» - круглый стол в УНИАН
13:45, 22 июня 2009Политика
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23 июня в 09.30 в конференц-зале УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится круглый стол: «Религиозная тематика в светских СМИ: проблемы и перспективы», в рамках которого состоится презентация нового проекта УНИАН - «УНИАН-Религии».
В круглом столе примут участие представители религиозных конфессий, журналисты и редактора центральных СМИ.
Вход по редакционным удостоверениям.
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